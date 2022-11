பெண்கள் மீது பாஜகவினருக்கு எந்த மரியாதையும் இல்லை.. “எல்லாம் அரசியல் தான்”.. டிஆர்பி ராஜா தாக்கு!

Chennai

Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜகவினரின் மிகவும் மலிவான செயல்கள் இந்த விஷயத்தின் மூலம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. அரசியல் கண்ணியம் என்பது அவர்களின் புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று. சங்கிகளுக்கு பெண்கள் மீது எந்த மரியாதையும் இல்லை என திமுக ஐடி விங் செயலாளர் டிஆர்பி ராஜா எம்.எல்.ஏ விமர்சித்துள்ளார்.

பாஜக நிர்வாகி காயத்ரி ரகுராம் கட்சியில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட நிலையில், அண்ணாமலையின் ஆதரவாளர்கள் காயத்ரி ரகுராமை கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

தன்னை விமர்சிக்கும் முட்டாள்களுக்கு பதில் அளிக்கவோ, விளக்கம் அளிக்கவோ விரும்பவில்லை என காயத்ரி ரகுராம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

"The extremely cheap chauvinistic approach of the BJP has come to limelight with this episode. Political decency is something beyond their comprehension. BJPians have no respect for Women whatsoever & will only use them for politics." says DMK MLA TRB Raja about Gayathri Raguram verbally attacked by Annamalai supporters.