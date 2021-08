"கொசுக்கள், குப்பைகள்".. கவனிப்பின்றி கிடைக்கும் பாலூட்டும் அறைகள்.. புதுப்பிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு முழுக்க பல்வேறு பேருந்து நிலையங்களில் கவனிப்பின்றி கிடக்கும் பாலூட்டும் அறைகளை புதுப்பிக்க வேண்டும், இதை மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று மக்களிடையே கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதேபோல் போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு ஓய்வு அறைகளை கொண்டு வர வேண்டும் என்று கோரிக்கைகள் எழுந்து வருகின்றன.

2015ல் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மூலம் கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம்தான் தாய்மார்களுக்கான பாலூட்டும் அறை. பேருந்து நிலையங்களில் குழந்தைகளுக்கு பெண்கள் பாலூட்ட வசதியாக தனி அறைகள் அமைக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு தமிழ்நாடு முழுக்க இந்த திட்டம் பல்வேறு பேருந்து நிலையங்களில் அமலுக்கு வந்தது.

பெண்கள் மத்தியிலும் இந்த திட்டம் பெரிய அளவில் வரவேற்பை பெற்றது. பாதுகாப்பாக பால் கொடுக்கலாம், உள்ளேயே சில நிமிடங்கள் ஓய்வு எடுக்கலாம், குழந்தைகளை வைத்துக்கொண்டு வெயிலில் உட்கார்ந்து இருக்க வேண்டியது இல்லை என்ற பல்வேறு காரணங்களால் இந்த திட்டம் தாய்மார்கள் மத்தியில் கவனம் ஈர்த்தது. எப்போதும் சமூக வளர்ச்சி தொடர்பான திட்டங்களில் முன்னோடியான தமிழ்நாடு பாலூட்டும் அறை திட்டம் மூலமும் மற்ற மாநிலங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்ந்தது.

No maintenance: Breastfeeding rooms in Tamilnadu bus stands are in poor stand in many districts. Will Govt take look to bring it back on track.