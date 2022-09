அட மிருகமே.. சொந்த அக்கானு கூட பார்க்கலையே! அத்துமீறி சிக்கிய தம்பியால் ஷாக்! அதுவும் 20 வருடமாய்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் கணவரைப் பிரிந்து தன் வீட்டில் வசித்து வந்த தன்னை பல ஆண்டுகளாக பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக இளைஞர் மீது அவரது சகோதரி காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க சென்னை பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றத்தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் உடன் விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.

இந்த பிரிவிற்கென மட்டும் சென்னையில் 36 காவல் நிலையங்கள் இருந்த நிலையில், தற்போது அவற்றில் தலா மூன்று ஆவடி மற்றும் தாம்பரம் மாநகராட்சியில் இடம்பெற்றுள்ளன.

English summary

The incident in which her sister filed a complaint at the police station against the young man who had been living in her house after separating from her husband for many years, has caused a lot of excitement and shock.