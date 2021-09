அதிகாரிகள் எங்கள் செருப்பை தூக்கவே இருக்கிறார்கள்..சர்ச்சைப் பேச்சுக்கு மன்னிப்பு கேட்டார் உமாபாரதி

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: அரசு அதிகாரிகளை அவமானப்படுத்தும் வகையில் பாஜக மூத்த தலைவர் உமா பாரதி பேசியுள்ள வீடியோ இணையத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

பாஜக மூத்த தலைவர்கள் சர்ச்சையான கருத்துக்களைத் தெரிவிப்பது தொடர் கதையாகி வருகிறது. வெறுப்பைப் பரப்பும் நோக்கிலும் பாஜக தலைவர்கள் பேசுவது புதிதல்ல.

ஆனால் இம்முறை அரசின் உயர் அதிகாரிகள் குறித்து உமா பாரதி பேசியுள்ளது பல்வேறு தரப்பினர் இடையே பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Senior BJP leader Uma Bharti, in a series of controversial comments undermining the bureaucracy, has said that officials are around only "to pick up our slippers" and have "no standing (aukat)".