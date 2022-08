"மாட்டிக்கிச்சே".. மெயின் மேட்டரை பிடித்த "தலைவர்".. பாஜக ரூட்டில் டிடிவி தினகரன்.. அப்ப அவங்க?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: பாஜக ஒரு கணக்கு போட்டுக் கொண்டிருந்தால், அமமுக வேறு ஒருகணக்கை போட்டு களமிறங்குவதாக கூறப்படுகிறது.

எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆளுமையை விரும்பாத நிலையில், பாஜக வேறு ஒரு கூட்டணிக்கு தயாராகும் அல்லது தனித்தும் தேர்தலை சந்திக்கக்கூடும் என்று தெரிகிறது.

காரணம், எடப்பாடி தலைமையிலான அதிமுக கூட்டணியில் சேர்ந்து தேர்தலை சந்தித்தால், சொற்ப இடம் மட்டுமே ஒதுக்கப்படுகிறது.. அப்படியே ஒருசில இடங்கள் ஒதுக்கினாலும், ஒற்றை இடத்தில் வெற்றி பெறுவதே பெரும் சிரமமாகி விடுகிறது..

அதனால்தான், தனித்து போட்டியிடலாமா என்ற யோசனையில் பாஜக உள்ளதாம்.. இதற்கு இன்னொரு காரணமும் உள்ளது.. ஓபிஎஸ், எடப்பாடி டீம் பிரிந்துள்ள நிலையில், தேர்தலின்போது, ஓபிஎஸ் + சசிகலா + டிடிவி தினகரன் ஆகியோரை உள்ளடக்கிய அணியுடன் இணைந்து போட்டியிட்டால் அது மேலும் பிளஸ் ஆக இருக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் பாஜக நம்புவதாக தெரிகிறது.

English summary

Can TTV Dinakaran go with BJP and Why BJP wants to ally with AMMK in the MP Election