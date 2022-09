"பச்சை துரோகம்".. வண்ணான் தொழிலை பிராமணன் செய்கிறானா.. மனுதர்மம்தான் எல்லாம்.. திருமாவளவன் ஆவேசம்

Chennai

சென்னை: மனுஸ்மிருதியில் உள்ளதைதானே எம்பி ஆ.ராசா பேசியிருக்கிறார்.. மனுஸ்மிருதி அடிப்படையில்தான் இங்கு இன்னமும் நடந்து வருகிறது என்று விசிக திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சுக்கு பின்னால் ஆர்எஸ்எஸ், பாஜக உள்ளதாகவும், அவர்களை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் திருமாவளவன் கூறியிருந்தார்.

திருமாவின் இந்த குற்றச்சாட்டு, பாஜகவை கொந்தளிக்க வைத்துள்ளது.. இந்நிலையில், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன், ஒன் இந்தியாவுக்கு ஸ்பெஷல் பேட்டி ஒன்றை தந்துள்ளார்..

ஆர்.எஸ்.எஸ். வளர வளர நாடு ஆபத்தை நோக்கிச் செல்கிறது! கவலை தெரிவிக்கும் திருமாவளவன்!

Can we say that everyone is equal in everything and Manu Dharmam determines everything, says Thirumavalavan