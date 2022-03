வன்னியர்களுக்கு 10.5% உள் ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்தது சமூகநீதிக்கு எதிரானது - வேல்முருகன் கொதிப்பு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: வன்னியர்களுக்கான 10.5 விழுக்காடு உள்ஒதுக்கீடு செல்லாது என உச்சநீதிமன்றம் அளித்துள்ள தீர்ப்பு சமூக நீதிக்கு எதிரானது என தமிழ்நாடு வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவரும் எம்.எல்.ஏவுமான வேல்முருகன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாட்டில் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் வன்னியர்களுக்கு வழிவகை செய்யும் வகையில், 10.5 விழுக்காடு உள்ஒதுக்கீடு தமிழ்நாடு அரசால் நிறைவேற்றப்பட்டது.

தீவிரவாத அமைப்புடன் தொடர்பு! 5 அரசு ஊழியர்கள் பணிநீக்கம்! ஜம்மு காஷ்மீரில் ஆளுநர் அதிரடி!

இந்த இட ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்யக்கோரி, உயர்நீதிமன்ற மதுரைகிளையில் சிலர் உள்நோக்கத்துடன் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தனர். இவ்வழக்கில், இட ஒதுக்கீட்டுக்கான சட்டம் சரியான தரவுகளுடன் இயற்றப்படவில்லை என்று கூறியதோடு, 10.5 விழுக்காடு உள் ஒதுக்கீடு செல்லாது என உயர்நீதிமன்ற மதுரைகிளை உத்தரவிட்டது.

English summary

Tamil Nadu Valvurimai katchi leader and MLA Velmurugan has condemned the Supreme Court ruling that the 10.5 per cent quota for Vanniyar is invalid is against social justice: