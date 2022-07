துணைவேந்தரின் விளக்கம் ஏற்புடையதல்ல.. பெரியார் பல்கலைக்கழக விவகாரத்தில் கடுகடுத்த ஓபிஎஸ்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் சாதி குறித்த கேள்விக்கு ஓ பன்னீர் செல்வம் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக துணைவேந்தர் அளித்த விளக்கம் ஏற்புடையதல்ல. இதுபற்றி அரசு விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர் கூறியுள்ளார்.

சேலம் மாவட்டம் கருப்பூரில் பெரியார் பல்கலைக்கழகம் உள்ளது. இந்நிலையில் பல்கலைக்கழகத்தில் செமஸ்டர் தேர்வுக்கான வினாத்தாளில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி சர்ச்சையாகி உள்ளது.

அந்த 6 பேர்.. அதில் 1 இப்பவே காலி.. பதவி பறிப்பு எப்போது? ரெண்டு விரலை காட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி!

முதுகலை வரலாறு 2ம் ஆண்டு தேர்வுக்கான வினாத்தாளில் 4 சாதி பிரிவுகளை குறிப்பிட்டு எது தாழ்த்தப்பட்ட சாதி? என்ற கேள்வி இடம்பெற்றுள்ளது.

English summary

O Panneer Selvam strongly condemned the issue of caste related question in Salem Periyar University. The explanation given by the Vice-Chancellor in this regard is not acceptable. He said that the government should investigate this and take action.