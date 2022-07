பிரமாண்ட நிகழ்ச்சியின் ஹீரோ.. நேரமே இல்ல.. புது தொழில்நுட்பங்களை கொண்டுவந்து அசத்திய விக்னேஷ் சிவன்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் தொடக்க விழா மிகச் சிறப்பாக அரங்கேறியதற்கு பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிகழ்ச்சியின் இயக்குநரான விக்னேஷ் சிவன், தமிழக அரசின் நம்பிக்கையை காப்பாற்றி இருக்கிறார்.

Chess Olympiad 2022 | வேற Level-ல நடக்கும் Chess போட்டி *India

சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடக்க விழாவில் இடம்பெற்ற பிரமாண்ட கலை நிகழ்ச்சி உள்ளிட்ட செயல்பாடுகளை இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் தான் தனது அணியினரோடு மேற்கொண்டார்.

குறுகிய காலத்தில் திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சி என்பதால், சொதப்பல்கள் நிகழக்கூடும் என பலரும் எதிர்பார்த்த நிலையில், எல்லோரும் வியக்கும் வண்ணம் திட்டமிட்டு நடத்தி, அனைவரின் பாராட்டுகளையும் பெற்று விட்டார் விக்னேஷ் சிவன்.

ரயில்வேயில் வேலை..ஆசை காட்டி மோசம் செய்த கும்பல்..கரூரில் ரூ.2.7 கோடி ஏமாற்றிய 3 பேர் கைது

English summary

Celebrities congratulating the opening ceremony of the 44th Chess Olympiad in Chennai on a grand scale. Vignesh Shivan, the director of this show, surprised everyone and got everyone's appreciation.