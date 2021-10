புளியந்தோப்பு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில்..சிமெண்ட் பூச்சு வேலை மோசம்..புட்டு,புட்டு வைத்த ஐஐடி குழு

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை புளியந்தோப்பு கே.பி.பார்க் பகுதியில் குடிசை மாற்று வாரியத்தால் கட்டப்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டிடத்தின் சுவர்கள் மிகவும் பலவீனமாக இருப்பதாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு செய்தி வெளியானது.

இந்த குடியிருப்பின் கட்டிடத்தை தொட்டாலே சிமெண்ட் பூச்சு உதிர்வதும், உள்ளே இருக்கும் மணலும் இறுக்கமில்லாமல் இருக்கின்றன என்பது தொடர்பான வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. கட்டடத்தின் சுவர்கள், லிப்ட், மின்சாரம், குடிநீர் குழாய்கள் என அனைத்தும் சிதலமடைந்து மோசமான நிலையில் இருப்பதும் தெரியவந்தது.

English summary

The cement coating work of the KP Park building in Puliyanthope, Chennai is in poor condition, according to a report submitted by IIT. The report states that the amount of cement required for the building was less than 70% of the samples examined by Cube