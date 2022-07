இனி எக்ஸிட் கேட் தான்.. கொடுத்த சான்ஸை கெடுத்துக்கிட்டாரு.. அதிரடி திட்டத்தில் எடப்பாடி.. போச்சா?

Chennai

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வத்தோடு இனி சமரச பேச்சு என்பதற்கே வேலையில்லை, பதவி நீக்கம் உறுதி என விடாப்பிடியாக இருக்கிறது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு.

கடந்த ஜூன் 14ஆம் தேதி முதல் அதிமுக உட்கட்சிப் பூசலால் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவரும் தங்கள் ஆதரவாளர்களோடு பரபரவென ஆலோசனைகளில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இருவரின் ஆதரவாளர்களும் எதிர் தரப்பினரிடமும் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர்.

ஆனால், தனது பதவியை விட்டுக்கொடுக்க முடியாது என முஷ்டியை முறுக்கிய ஓபிஎஸ், தொடர்ச்சியாக சட்டப் போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருவதால், இனி அவருக்கு எக்சிட் கேட் தான் வழி என்கிறார்கள் ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள்.

O Panneerselvam was adamant that he could not give up his position, leading legal battles. So, Edappadi palanisamy supporters plan to sack OPS.