ஆரம்பிச்சிட்டாங்கல்ல.. அந்த "4 பேரை" மாற்றியே தீரனும்.. ஜோதிமணி, விஜயதரணியுமா? பரபர காங்கிரஸ்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர்களை மாற்ற வேண்டும் என்ற கோஷம் போல, செயல் தலைவர் மாற்றமும் காங்கிரசில் உரத்துக் கேட்கிறது.

திருவிளையாடல் திரைப்படத்தில் இடம் பெற்ற, பிரிக்க முடியாதது எதுவோ.. என்ற கேள்வியை இப்போது கேட்டால், "காங்கிரசும் கோஷ்டியும்" என்பதுதான் எல்லோர் பதிலாக இருக்க முடியும்.

தொண்டர்களை விட தலைவர்கள் அதிகம் உள்ள கட்சி என்று அரசியல்வட்டாரத்தில் காங்கிரஸ் பற்றி ஒரு பேச்சு உண்டு. அதை நிரூபிக்கும் விதமாக அடுத்தகட்ட கோதா அரங்கேறிக் கொண்டு இருக்கிறது. மேட்டர் இதுதான்.

திடீர் பரபரப்பில் காங்கிரஸ்: டெல்லியில் திருநாவுக்கரசர், காத்திருக்கும் பீட்டர்.. கலக்கத்தில் அழகிரி

English summary

Voices of change of the executive presidents is loudly heard in the Tamil Nadu Congress. Jothimani MP , Vijayadharani MLA are some of the women leaders have jumped on the competition for these positions.