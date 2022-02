சென்னைவாசிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. மெரினா உள்ளிட்ட கடற்கரைகளுக்கு இன்று முதல் பொதுமக்கள் செல்ல அனுமதி!

Chennai

சென்னை: சென்னையில் உள்ள மெரினா உள்ளிட்ட கடற்கரைகளுக்கு பொதுமக்கள் இன்று முதல் செல்ல அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கொரோனா தடுப்பு பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பொதுமக்கள் கட்டாயம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என சென்னை மாநகராட்சி அறிவுறுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வந்தது. தினமும் பாதிப்பு 30,000-க்கும் மேல் சென்றது. இதனால் தமிழகத்தில் இரவு நேர ஊரடங்கும், ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கும் கொண்டு வரப்பட்டது.

Beaches, including the Marina in Chennai, will be open to the public from today. The Corporation of Chennai has advised the public to adhere to the corona prevention safety measures