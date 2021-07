திடீரென கார்களை நிறுத்தி.. சாவிகளை எடுத்து சென்ற கால் டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள்.. ஸ்தம்பித்தது அண்ணாசாலை

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : சென்னை அண்ணாசாலை எல்ஐசி கட்டிடம் அருகே வரிசையாக கார்களை நிறுத்தி சாவிகளை எடுத்து சென்ற கால் டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள் போராட்டம் நடத்தியதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மாலை நேரத்தில் நடந்த போராட்டம் காரணமாக அண்ணா சாலை ஸ்தம்பித்தது.

ஊபர் (UBER) மற்றும் ஓலா (OLA) நிறுவனங்களின் வாடகைக் கார் ஓட்டுநர்கள், அந்நிறுவனங்கள் தங்களிடமிருந்து பெறும் கமிஷன் தொகையை குறைக்க வேண்டும் என்று கோரி வருகின்றனர்.

இதேபோல் கால் டாக்ஸி கட்டணங்களை நேரத்திற்கு தகுந்தாற் போல் அரசே நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்து வருகிறார்கள். தங்களின் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னை சேப்பாக்கம் பகுதியில் அறவழியில் காத்திருப்பு போராட்டத்தை முன்னெடுத்திருந்தனர்.

English summary

Traffic was disrupted as call taxi drivers lined up near the LIC building in Anna Salai, Chennai, and took away the keys over demands.