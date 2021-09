'லிங்கை தொட்ட.. நீ கெட்ட'.. பொதுமக்களுக்கு சென்னை போலீஸ் கொடுத்த முக்கிய அலர்ட்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள், இந்த ஆப்பை டவுன்லோடு செய்யுங்கள், மாதம் இவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம், தினமும் இவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம் என்று வரும் மோசடியான லிங்குகளை ஒரு நாளும் கிளிக் செய்ய வேண்டாம் என்று போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.

ஹனி, மேக்கிங் ஆப் மூலம் புதிய வகையில் மோசடி நடைபெறுவதால் அதை டவுன்லோடு செய்ய வேண்டாம் என சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் இந்தஅறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளனர்.

பேஸ்புக்கில், யூடியூப்பில், டுவிட்டரில் உள்ள கமெண்ட்டுகளில் தினசரி 1000 சம்பாதிக்க, மாதம் 30 ஆயிரம் வீட்டில் இருந்தே சம்பாதிக்க என்று வரும் லிங்குகளை கிளிக் செய்வதை அறவே தவிர்ப்பது நல்லது.

English summary

Chennai Central Crime Branch Police has issued a notice saying that it should not be downloaded as it is a new type of fraud through Honey, Making App.