செல்லப்பிராணி வளர்ப்பவரா நீங்கள்..? - சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

சென்னை : சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் செல்ல பிராணிகளுக்கு இலவச சிகிச்சை வழங்க நான்கு மருத்துவமனைகள் செயல்பட்டு வருவதாகவும், அவற்றை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சியின் விதிகளின்படி செல்லப்பிராணிகள் வைத்திருப்பவர்கள் அதற்கான உரிமத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்றும்தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திரு.வி.க. நகர், நுங்கம்பாக்கம், மீனம்பாக்கம் மற்றும் கண்ணம்மாபேட்டை ஆகிய பகுதிகளில் செயல்பட்டு வரும் செல்லப்பிராணிகளின் சிகிச்சை மையங்களில் செல்லப்பிராணிகளுக்கான உரிமம் வழங்கப்படுகிறது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Chennai Corporation informed that four hospitals are functioning to provide free treatment to pets. Pet owners must have a license for the same.