ஒரே உத்தரவு.. எல்லாமே மாறப்போகிறது.. சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப்சிங் பேடி அதிரடி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னையில் சாலைகள் பாலங்கள், தெருக்கள் மற்றும் அரசுக்கு சொந்தமான கட்டிடங்கள் மற்றும் பேருந்து நிறுத்த நிழற்குடைகள், தெருக்களின் பெயர் பொறித்த பலகைகளில் சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டு இருந்தால் உடனே புகார் தெரிவிக்கலாம் என்று சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன் தீப் சிங் பேடி அறிவித்துள்ளார். இதற்காக கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணையும் வெளியிட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக, சென்னை மாநகராட்சி இன்று வெளியிட்ட அறிவிப்பில் கூறியுள்ளதாவது : "தென்னிந்தியாவின் மிகப்பெரிய நகரமாக விளங்கும் தமிழகத்தின் தலைநகரமான சென்னை, இந்திய தேசத்தின் நான்கு பெருநகரங்களில் ஒன்றாகும்.

சென்னை மாநகரைச் சுற்றிப் பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் தொழிற்சாலைகள் அமைந்துள்ள ஶ்ரீபெரும்புதூர், மறைமலை நகர் மற்றும் கும்மிடிப்பூண்டி போன்ற தொழில் நகரங்களும், வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சுற்றுலாத்தலமான மாமல்லபுரமும் அமைந்துள்ளது. மேலும், ஆசியாவின் மிக நீளமான கடற்கரையான மெரினா கடற்கரையும் சென்னையில் அமைந்துள்ளது.

English summary

The Chennai Corporation has announced that complaints can be lodged immediately if posters are pasted on roads, bridges, streets and government-owned buildings and public places in Chennai. It has also issued a toll free phone number for this.