ஓட்டல்களில் 50% பேருக்கு மேல்.. அனுமதித்தால் தொழில் உரிமம் ரத்து..சென்னை மாநகராட்சி அதிரடி அறிவிப்பு

சென்னை: கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், சென்னை உணவகங்களில் 50 சதவீத இருக்கைகளுக்கு மேல் உணவருந்த அனுமதித்தால் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் என மாநகராட்சி எச்சரித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 65 நாட்களுக்கு மேலாகக் குறைந்த வந்த கொரோனா பாதிப்பு, கடந்த மூன்று நாட்களாக மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

இன்று சென்னை, கோவை உட்பட மொத்தம் 23 மாவட்டங்களில் வைரஸ் பாதிப்பு அதிகிரகரித்துள்ளது. இது கொரோனா 3ஆம் அலைக்கான தொடக்கமாக இருக்குமோ என்றும் அஞ்சப்படுகிறது.

Chennai corporation warns hotel license will be canceled if Corona rules aren't followed. After 68 days, for the past three days, Corona case continues to raise in-state.