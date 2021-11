இன்று இரவுக்குள் எல்லாம் சரியாகும்.. சென்னைக்கு குட் நியூஸ் சொன்ன அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: மழை வெள்ளம் காரணமாக சென்னையில் நிறுத்தி வைப்பட்ட மின் இணைப்புகள் அனைத்தும் இன்று இரவுக்குள் வழங்கப்படும் என அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்தார்.

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொண்டதால் சென்னை மற்றும் தமிழகத்தில் மின்சார விபத்து உள்ளிட்ட எந்த பாதிப்பும் இல்லை எனவும் கூறினார்.

சென்னை பெரம்பூர் அடுத்த பெரியார் நகரில் உள்ள துணை மின் நிலையத்தை மழை வெள்ளம் சூழ்ந்தது. இதனை மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி பார்வையிட்டார்.



Minister Senthil Balaji said that all power connections in Chennai which were suspended due to rains will be restored by tonight.