திமுக தொண்டரை தாக்கி அரைநிர்வாணமாக்கியதாக வழக்கு.. முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன்

oi-Vishnupriya R

சென்னை: திமுக தொண்டர் நரேஷ் குமாரை தாக்கியதாக கூறப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாருக்கு நிபந்தனை ஜாமீனை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழங்கியது.

திமுகவை சேர்ந்தவரை தாக்கி, அரைநிர்வாணமாக்கியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், கடுமையான நிபந்தனையுடன் ஜாமீன் வழங்கலாம் என்று காவல்துறை தெரிவித்ததை தொடர்ந்து முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது.

Chennai HC gives conditional bail for Ex Minister Jayakumar. He has to stay in Trichy contonment and sign in police staion for 2 weeks.