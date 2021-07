ஆர்.டி.ஐயில் இந்தி திணிப்பு..ஹைகோர்ட்டில் வழக்கு.."எனக்கும் இந்தி தெரியாது".. நீதிபதி நோட்டீஸ்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தில் கேட்ட கேள்விக்கு இந்தியில் பதிலளித்ததை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில், தனக்கும் இந்தி தெரியாது என தெரிவித்த நீதிபதி இதுகுறித்து ஒன்றிய அரசு பதிலளிக்குமாறு உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சென்னையைச்சேர்ந்த வழக்கறிஞர் எம்.ஞானசேகரன் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்துள்ள வழக்கில் கூறி இருந்ததாவது:-

English summary

The chennai high court judge, who said he did not know Hindi, has ordered the United goverment to respond to a case against him for answering a question in Hindi under the Right to Information Act