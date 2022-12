சுத்துப்போட்ட கருமேகம்.. சென்னையில் பல இடங்களில் கொட்டித்தீர்த்த மழை.. இன்றைய வானிலை எப்படி?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் நேற்று மாலையில் இருந்து இரவு வரை பல இடங்களில் நல்ல மழை பெய்தது. இதனால் பொதுமக்கள் அலுவலக பணிகளை முடித்துவிட்டு வீடு திரும்ப சிரமப்பட்டனர். சில இடங்களில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட சென்றவர்கள் மழையில் நனையும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டனர். மேலும் அடுத்த சில மணிநேரம் சென்னையின் சில இடங்களில் மழை பெய்ய உள்ளது.

மாண்டஸ் புயல் காரணமாக சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்தது. இந்த புயல் கரையை கடந்த பிறகு மழை அளவு என்பது குறைந்தது.

இருப்பினும் அவ்வப்போது மட்டும் லேசாக ஆங்காங்கே மழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் தான் தற்போது தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நிலவி வருகிறது.

வலுவடைந்த காற்றழுத்தம்..புயலாக மாறுமா? வானிலையில் ஏற்படும் மாற்றத்தால் எங்கெங்கு மழை

English summary

There was good rain in many places in Chennai from last evening till night. Due to this, the public found it difficult to return home after completing their office work. In some places, people who went to celebrate Christmas were forced to get drenched in the rain. And it will rain in some parts of Chennai for the next few hours.