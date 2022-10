விடாத கனமழை! நள்ளிரவில் சீறிப் பாய்ந்த கார்கள்! வாக்கி டாக்கியுடன் களமிறங்கிய சென்னை மேயர் பிரியா!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் நள்ளிரவு வரை கனமழை கொட்டி தீர்த்த நிலையில் பல இடங்களில் தேங்கிய மழை நீரை வெளியேற்ற மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா நள்ளிரவிலும் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், இராணிப்பேட்டை, சென்னை, செங்கலபட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கன முதல் மிக கனமழையும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

இந்நிலையில் தமிழகத்தின் தலைநகரான சென்னையின் கிண்டி, சைதாப்பேட்டை, நுங்கம்பாக்கம், கோடம்பாக்கம், வடபழனி, கோயம்பேடு, அசோக் நகர், ஈக்காட்டுத்தாங்கல் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது.

English summary

Mayor of Chennai Corporation Priya also conducted a midnight survey on the measures being taken to clear out the stagnant rain water in many places after heavy rain fell till midnight in Chennai and its suburbs.