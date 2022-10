இனி ஈஸி.. சென்னை மெட்ரோவில் மாணவர்கள்-ஐடி ஊழியர்கள் எளிதாக பயணிக்க பஸ்கள் இயக்கம்.. புதிய திட்டம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் மாணவர்கள், ஐடி ஊழியர்கள் எளிதாக சென்னை மெட்ரோ ரயில்களில் பயணிக்கும் வகையில் மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் புதிய திட்டத்தை வகுத்துள்ளது.

சென்னையில் நிலவி வரும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு காரணம் வகையில் மெட்ரோ ரயில் சேவை துவங்கப்பட்டு வருகிறது. சென்னையில் தற்போது மெட்ரோ ரயில் 2 வழித்தடங்களில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்காமல் வேகமாக பிற இடங்களுக்கு சென்று வருகின்றனர். இதன் மூலம் பயண நேரம் பெருமளவு குறைந்துள்ளது. மேலும் சென்னையில் 2ம் கட்ட மெட்ரோ விரிவாக்க பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றனர்.

The Metro Rail Administration has come up with a new scheme so that students and IT employees can easily travel in Chennai Metro trains.