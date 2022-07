ஆழ்வார்பேட்டை வீடு..ஆண்டவருக்கு பறந்த மெட்ரோ நோட்டீஸ்.. கேப்டன் மண்டபம் கண்ணு முன்னாடி வந்து போகுதே!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மெட்ரோ ரயில் பணிகளுக்காக நடிகர் கமலஹாசனின் ஆழ்வார்பேட்டை இல்லத்தில் 170 சதுர அடி நிலம் தேவைப்படுவதாகவும் நிலம் கையகப்படுத்துவது குறித்து மெட்ரோ நிறுவனம் சார்பில் நடிகர் கமலஹாசனுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தின் தலைநகரான சென்னையில் நாளுக்கு நாள் மக்கள் நெருக்கமும் போக்குவரத்து நெரிசலும் அதிகரித்து வருகிறது.

வானுயர்ந்த மேம்பாலங்கள் மின்சார ரயில் பேருந்துகள் என இருந்தும் போக்குவரத்து நெரிசலை சமாளிக்க முடியவில்லை இதனை அடுத்து மெட்ரோ ரயில் சேவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

English summary

A notice has been sent to actor Kamal Haasan on behalf of the metro rail regarding the acquisition of land that requires 170 square feet of land at his Alwarpet residence for metro rail works.