சென்னையில் முடங்கிய மெட்ரோ ரயில் சேவை.. 2 மணிநேரம் தவித்த பயணிகள்.. என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் இன்று உயர் மின்அழுத்த கேபிளில் ஏற்பட்ட பிரச்சனையால் மெட்ரோ ரயில் சேவை பாதிக்கப்பட்டது. சுமார் 2 மணிநேரம் வரை பயணிகள் பாதிக்கப்பட்டனர். இதையடுத்து ஊழியர்கள் பிரச்சனையை சரிசெய்த நிலையில் மீண்டும் மெட்ரோ ரயில் சேவை இயல்பு நிலைக்கு வந்தது.

சென்னையில் உள்ள முக்கிய பொது போக்குவரத்தில் மெட்ரோ ரயில் சேவை முக்கியமான ஒன்றாகும். தினந்தோறும் ஏராளமான மக்கள் மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்து வருகின்றனர்.

சென்னையில் நிலவும் போக்குவரத்து பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் இந்த மெட்ரோ ரயில் சேவைகள் தொடங்கப்பட்ட நிலையில் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது.

English summary

Passengers were affected for about 2 hours as the metro train service was disrupted in Chennai today due to the problem of high voltage wire.