மேலும், விரிவடைகிறது சென்னை மாநகராட்சி.. இனி அரக்கோணம் வரை சிட்டிதான்! அதிரடி முடிவு

சென்னை: அச்சரப்பாக்கம், அரக்கோணம் வரை சென்னை பெருநகர எல்லையை விரிவுபடுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம் சார்பில் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமத்தின் 3ம் முழுமை திட்ட தொலைநோக்கு ஆவணம் தயாரிப்பு குறித்து கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் சென்னை பெருநகரத்திற்கு 2027 முதல் 2046 வரையிலான மாஸ்டர் பிளான் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதற்கான கருத்தரங்கு கூட்டம் அமைச்சர்கள் அன்பரசன், முத்துச்சாமி ஆகியோர் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் சிஎம்டிஏ-வின் உயர் அதிகாரிகளும் கலந்துகொண்டுள்ளனர்.

இந்த கருத்தரங்கில், 2026க்கு பின் சென்னை நகரத்தின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியையும் கணக்கில் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு, பொருளாதார மேம்பாடு உள்ளிட்டவை ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் சென்னை பெருநகரத்தின் எல்லை மேலும் விரிவடைவதற்கான முயற்சிகள் மற்றும் திட்டங்கள் தயாரிக்கப்படுவதாக அமைச்சர்கள் கூறியுள்ளனர்.

இதன் மூலம் சென்னை பெருநகரத்தின் எல்லை அச்சரப்பாக்கம், அரக்கோணம் வரை விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் சென்னை நகரத்தின் பரப்பு மேலும் 3 மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை நகரத்தில் மட்டும் 55 லட்சம் பேரும், புறநகரோடு சேர்த்து 1.2 கோடி பேர் வசித்து வருகின்றனர். இந்தத் திட்டம் தொடர்பான கருத்துக் கேட்பு கூட்டங்கள் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நடைபெறும் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

