இனி ஒரே டிக்கெட் போதும்! சென்னையில் மெட்ரோ, பஸ், புறநகர் ரயிலில் ஈஸியா பயணிக்கலாம்..செயலி அறிமுகம்

Chennai

சென்னை: சென்னையில் மாநகர பஸ், மெட்ரோ, புறநகர் ரயில்களில் பொதுமக்கள் ஒரே டிக்கெட்டில் பயணிக்க வசதியாக செயலி ஒன்று அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது. இதன்மூலம் ஒரே டிக்கெட்டில் பொதுமக்கள் 3 வகை போக்குவரத்து சேவைகளையும் ஈஸியாக பயன்படுத்த முடியும்.

சென்னையில் மாநகர பஸ், மெட்ரோ ரயில், புறநகர் ரயில் உள்ளிட்டவற்றை மக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர். தற்போது மாநகர பஸ், மெட்ரா, புறநகர் ரயில்களில் மக்கள் தனித்தனியாக பயணச்சீட்டு (டிக்கெட்) எடுத்து பயணித்து வருகின்றனர்.

இதனை மாற்ற தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் 3 பயண சேவைகளுக்கும் ஒரே வகையான பயணச்சீட்டு பயன்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

An app is going to be introduced in Chennai to facilitate the public to travel on city bus, metro and suburban trains with a single ticket. This way, public can easily use all 3 types of transport services in a single ticket.