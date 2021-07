ரவுடிகள் இனி ஓடவும் முடியாது; ஒளியவும் முடியாது.. வாலை சுருட்டிக்கணும்..எச்சரிக்கும் போலீஸ் கமிஷனர்!

Chennai

சென்னை: ரவுடிகள் முழுமையாக ஒடுக்கப்படுவார்கள் என்று சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் சங்கர் ஜிவால் தெரிவித்தார். சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் நிர்பயா பெண்களுக்கான சிறப்பு ஆலோசனை மற்றும் உதவி மையத்தை சென்னை காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் இன்று குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் சமூக நல பாதுகாப்பு துறை முதன்மைச் செயலாளர் சம்பு கல்லோலிக்கா கூடுதல் ஆணையர் தேன்மொழி ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

Chennai Police Commissioner Shankar Jival said the rowdies would be completely suppressed. He said the rowdies would be classified according to their activities over the past 10 years and action would be taken against them