மருத்துவமனையில் திரண்டு வந்த காவலர்கள்.. நெகிழ்ந்து போன சென்னை கமிஷ்னர் சங்கர் ஜிவால்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : நெஞ்சு வலி காரணமாக சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் குணம் அடைந்த நிலையில் இன்று மாலை டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார். அவருக்கு காவலர்கள் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றனர். விரைவில் அவர் பணிக்கு திரும்ப உள்ளார்.

சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள காவல் துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில் அக்டோபர் 14ஆம் தேதி காலை சங்கர் ஜிவால் பொதுமக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்தார். பின்னர் தனது அறையில் வழக்கமான அலுவலை கவனித்துக்கொண்டிருந்தார்.

அப்போது அவருக்கு நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டது. இதையடுத்து உடனிருந்த அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தார். இதையடுத்து அவருடைய சொந்த காரில் சங்கர் ஜிவாலை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.

English summary

chennai Police Commissioner Shankar Jiwal, who was admitted to the Apollo Hospital in Chennai due to chest pain, was discharged this evening after recovering. The guards greeted him with a bouquet. He will return to work soon.