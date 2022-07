பஸ் டே, ரூட் தல.. பொதுமக்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்தால் கடுமையான நடவடிக்கை - கமிஷனர் எச்சரிக்கை!

Chennai

சென்னை : பஸ் டே என்ற பெயரில் சென்னையில் அட்டகாசம் செய்யும் மாணவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ச்ச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் சென்னை காவல் ஆணையர்.

கல்லூரிக்கு தினசரி வந்து செல்லும் பேருந்து மற்றும் ரயில் வழித்தடங்களில் ரூட் தல என்ற பெயரில் வன்முறை மற்றும் பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல் ஆணையர் எச்சரித்துள்ளார்.

மாணவர்கள் வன்முறையில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்க்கும் வகையில் மாணவர்களுக்கு பல்வேறு விழிப்புணர்வு முகாம்கள் நடத்தவும் சென்னை காவல் ஆணையர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

Chennai Police Commissioner warned that strict action will be taken against those involved in incidents of violence and public peace in the name of route thala and bus day celebration.