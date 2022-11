வெறும் தலையோடு வந்த பைக் ஓட்டிகள்.. ஃபைன் போடாமல் பாஜகவினரோடு ஹெல்மெட் போட்டுவிட்ட சென்னை போலீஸ்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: ஹெல்மெட் போடாமல் மொத்தமாக வந்த பைக் ஓட்டிகளுக்கு போலீசார் அபராதம் விதிக்காமல், அங்கு பாஜக சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்த ஹெல்மெட் வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்ற போக்குவரத்து போலீசார், பாஜக வழங்கிய ஹெல்மெட்டை வாங்கி அணிவித்தனர்.

தமிழ்நாடு பாஜகவின் இளைஞர் மேம்பாடு மற்று விளையாட்டுப் பிரிவு மாநில செயலாளராக பதவி வகித்து வரும் அலிசா அப்துல்லா, இலவச ஹெல்மெட் வழங்கும் விழாவுக்கு ஏற்பாடு செய்து இருந்தார்.

இதில் தமிழ்நாடு பாஜகவின் மூத்த நிர்வாகிகள், போக்குவரத்து காவலர்கள் என பலர் கலந்துகொண்டு வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஹெல்மெட் அணிவித்தனர்.

English summary

Instead of penalizing the bike riders who came without helmets, the traffic police who participated in the helmet distribution ceremony organized by the BJP, bought and wore the provided the helmets.