தி.நகரில் ரெய்டுக்கு போன போலீஸ்.. வீட்டில் குவியல் குவியலாக ஆயுதம்.. பாய்ந்தது வழக்கு

சென்னை : சென்னை தியாகராயநகர் பகுதியில் வீட்டில் உரிமம் இல்லாமல் வைத்திருந்த 150 டம்மி துப்பாக்கிகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். ஆயுத தடை சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சென்னை கோயம்பேட்டில் கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு ஸ்கூட்டியில் வந்த நபரிடம் முன் 2 ஏ.கே 47 ரக டம்மித் துப்பாக்கிகள் போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

அது தொடர்பாக போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் சூர்யாவின் "எதற்கும் துணிந்தவன்" சினிமா படப்பிடிப்புக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டது என்பது தெரியவந்தது.

Police have confiscated 150 dummy guns kept without a license at home in the Thyagaraya Nagar area of Chennai. they are being prosecuted under the Arms Prohibition Act.