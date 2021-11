திடீரென கிளம்பிய 'மணல் புயல்..' கும் இருட்டு.. திகில் கிளப்பிய பட்டினப்பாக்கம்.. மக்கள் ஓட்டம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் சென்னையை நெருங்கும் நிலையில் பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரையில் காற்றுடன் மணலும் சேர்ந்து கடற்கரையை நோக்கி வீசப்பட்டது. இதனால் கடற்கரை பகுதிகள் இருள் சூழ்ந்தது போல் காட்சியளிக்கின்றன.

கடல் பரப்பில் இருக்கக்கூடிய மணல் தரை பரப்பை நோக்கி மிக வேகமாக பறந்து வந்தது. எனவே அந்த இடத்தில் புழுதிப்புயல் அல்லது மணல் புயல் என்று சொல்லும் அளவுக்கு காற்றில் மணல் அடர்த்தி காணப்பட்டது.

சாலைகளில் சென்றவர்களால் எதிரே வரும் வாகனங்களை மிகவும் உன்னிப்பாக கவனித்து தான் அறிந்துகொள்ள முடியும் அளவுக்கு நிலைமை போனது.

பட்டினப்பாக்கம் போய் மெரீனாவிற்கும் சிக்கல்.. கொத்து கொத்தாக படியும் நுரை படலம்.. என்ன நடக்கிறது?

English summary

Chennai Pattinapakkam beach witnessed sand storm along with the wind and sand on the beach. Thus the coastal areas look like they are surrounded by darkness.