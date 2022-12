ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் பழுதான லிஃப்ட்..மாட்டிக்கொண்ட மா.சுப்ரமணியன்.. 2 பொறியாளர்கள் சஸ்பெண்ட்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சென்னை அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் மின் தூக்கிகளை சரியாக பராமரிக்காத காரணத்தால் பொறியாளர்களை தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்து பொதுப்பணித்துறை செயலாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைக்க மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் சென்றிருந்தார். அறுவை சிகிச்சை துறை கட்டடத்தில் லிப்டில் அவர் சென்றுகொண்டிருந்த போது பழுதாகி இயக்கம் தடைபட்டது. அமைச்சருடன் மருத்துவர்களும் உடன் சென்றனர். அப்போது செய்வதறியாது பலரும் தவித்தனர்.

வேண்டும் என்று யாரும் செய்வதில்லை. இது எதிர்பாராமல் நிகழ்ந்தது என்று லிஃப்டிற்குள் மாட்டிக்கொண்டிருந்த அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் கூறினார். இதனையடுத்து லிப்டின் ஆபத்து கால கதவின் வழியாக அவரை அங்கிருந்த ஊழியர்கள் வெளியே அழைத்து வந்தனர். அமைச்சருடன் இருந்த மருத்துவர்களும் வரிசையாக கீழே இறங்கினர். இதனால் அந்தப் பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் பழுதான லிஃப்ட்களை மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறினார்.

கோவை பாஜக அலுவலகம் மீது குண்டு வீச்சு..எதற்கும் பயப்பட மாட்டோம்..சொல்வது காடேஸ்வரா சுப்ரமணியன்

English summary

The Public Works Secretary has suspended of the engineers at the Chennai Government Stanley Hospital for not maintaining the lifts properly.