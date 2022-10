புது ரூல்ஸ்.. சென்னையில் வாகனங்களை விரட்டி விரட்டி பிடித்த போலீஸ்! முதல் நாளில் கிடைத்த 15 லட்சம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: போக்குவரத்து விதிகளை மீறுவோருக்கான அபராத தொகையை உயர்த்தும் மத்திய அரசின் திருத்தப்பட்ட மோட்டார் வாகன சட்டம் தமிழ்நாட்டில் நேற்று அமலுக்கு வந்தது. முதல் நாளான நேற்று சென்னையில் போக்குவரத்து விதிகளை மீறியவர்களை போலீசார் விரட்டி விரட்டி பிடித்து ஒரேநாளில் பல லட்சம் ரூபாயை அபராதமாக வசூலித்தனர். அதன் விபரம் வருமாறு:

இந்தியாவில் சாலை விபத்துகளால் தினமும் ஏராளமானவர்கள் இறந்து வருகின்றனர். மேலும் பலர் படுகாயமடைந்து வுருகின்றனர்.

போக்குவரத்து விதிகளை மீறி வாகனங்களை இயக்குவது தான் பெரும்பாலான விபத்துக்கு காரணமாக உள்ளது. இதனால் சாலை விபத்துக்களை தடுக்கும் மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வந்தது.

The Central Government's amended Motor Vehicle Act, which increases the fines for traffic violators, came into force in Tamil Nadu yesterday. Yesterday, on the first day, the police chased and caught those who violated the traffic rules in Chennai and collected several lakhs of rupees as fines in a single day.