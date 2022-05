சென்னையில் வீடு தேடி வரும் சிலிப்.. கொரோனா தடுப்பூசி பணியை தீவிரப்படுத்தும் மாநகராட்சி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை மாநகராட்சியில் கெரானோ தடுப்பூசி செலுத்தாதவர்களை கண்டறிந்து மே 8ல் நடக்கும் மெகா தடுப்பூசி முகாமில் தடுப்பூசி செலுத்தி கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதுதொடர்பாக சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் சிலிப் வழங்கப்படுகிறது.

இந்தியாவில் கொரோனா 3 அலைகளாக பரவி பொதுமக்களை தாக்கியது. இந்நிலையில் தமிழகம் உள்பட இந்தியா முழுவதும் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் மட்டும் கொரோனா பாதிப்பு சற்று அதிகரிக்க துவங்கியுள்ளது.

இதனால் மத்திய, மாநில அரசுகள் கொரோனா தடுப்பு பணியில் தீவிரம் காட்ட துவங்கி உள்ளன. தமிழகம் உள்பட பல மாநிலங்களில் பொது இடங்களில் மாஸ்க் அணிய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மீண்டும் அமலாகி உள்ளன.

