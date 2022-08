78 வயதில்.. செஸ் ஒலிம்பியாட்டை திரும்பி பார்க்க வைத்த "மூதாட்டி".. சுவாரசிய பின்னணி!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: கடந்த மாதம் கோலாகலமாக தொடங்கிய 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி சிறப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், 78 வயதான மூதாட்டி ஒருவர் இந்த போட்டியில் பங்கேற்று அசத்தி வருகிறார்.

44வது சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடர் சென்னையில் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த 28-ம் தேதி தொடங்கிய செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடர் ஆகஸ்டு மாதம் 10-ஆம் தேதி நிறைவடைய உள்ளது.

இந்நிலையில் இந்த போட்டியில், மொனாக்கோவைச் சேர்ந்த மூதாட்டி ஜூலியா லேபல் அரியாஸ் பங்கேற்று தனது திறமையை வெளிக்காட்டி வருகிறார். இது பார்வையாளர்கள் மட்டுமல்லாது போட்டியாளர்களையும் உற்சாகமாக்கியுள்ளது.

English summary

While the 44th Chess Olympiad, which started last month with great fanfare, is going on well, a 78-year-old woman is participating in this tournament and is doing amazing.