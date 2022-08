எங்கள் நாட்டில் யோகா ரொம்ப காஸ்ட்லி.. ஆனா தமிழகத்தில் இலவசமா?.. நெகிழ்ந்த செஸ் ஒலிம்பியாட் வீரர்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: எங்கள் நாடுகளில் யோகா பயிற்சியை கற்றுக் கொள்ள அதிக பணம் செலவிடும் நிலை உள்ளது. ஆனால் இந்தியாவில் இலவசமாக சொல்லி தருகிறீர்கள் என செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கு வந்த வீரர் ஒருவர் நெகிழ்ந்ததுடன் தமிழக அரசுக்கு அவர் நன்றியும் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை மாமல்லபுரத்தில் பூஞ்சேரியில் 44 ஆவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி கடந்த 28 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் 187 நாடுகளை சேர்ந்த 2500 வீரர், வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

இந்த போட்டிகள் வரும் ஆகஸ்ட் 9-ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்ட வீரர்கள், வீராங்கனைகளுக்கு அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவமனை சார்பில் யோகா பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

TN Yoga and Naturopathy Dr Y Deepa says that foreign Chess Olympiad players gets emotion after they are being given yoga.