சில மனித மிருகங்களின் வக்கிரமும் வன்மமும் உயிரைப் பறித்துள்ளது..கோவை மாணவி மரணம் குறித்து ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கோவை மாணவியின் மரணம் மனதை வருந்தச் செய்துள்ளது. சில மனித மிருகங்களின் வக்கிரமும் வன்மமும் ஒரு உயிரைப் பறித்துள்ளது என்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ட்வி;டடரில் கருத்து பதிவிட்டுள்ளார்.

கோவை உக்கடம் பகுதியைச் சேர்ந்த 17 வயது மாணவி, 11 ம் வகுப்பு வரை ஆர்எஸ் புரம் பகுதியில் உள்ள சின்மயா வித்யாலயா என்ற தனியார் மேல் நிலைப்பள்ளியில் படித்து வந்தார்.

ஆனால், அந்த ஸ்கூலில் தனக்கு படிக்க விருப்பமில்லை என்று சொன்னதால், கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்பு தான் அம்மணியம்மாள் என்ற பள்ளிக்கு மாறினார். அந்த பள்ளியில் 12 ம் வகுப்பு சேர்ந்து படித்து வந்தார்.

English summary

The death of a Coimbatore student has saddened the mind. Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has commented on Twitter that the perversion and cruelty of some human beings has taken a life.