எடப்பாடி பழனிசாமியை சீண்டும் ஸ்டாலின்.. 2 வார்த்தையில் ஈபிஎஸ் தரப்பு சொல்லும் 2 விஷயங்களுக்கு செக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர், ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியே காலாவதியாகி விட்டதாகக் கூறி வரும் நிலையில், முதல்வர் ஸ்டாலின், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை 'ஒருங்கிணைப்பாளர்' எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஓ.பி.எஸ்ஸுக்கு திமுக உறுதுணையாக இருந்து வருவதாக ஈபிஎஸ் தரப்பினர் குற்றம்சாட்டும் நிலையில், அவர்களை சீண்டும் வகையில் ஸ்டாலின் ஓபிஎஸ்ஸை ஒருங்கிணைப்பாளர் எனக் கூறியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முதல்வர் ஸ்டாலின் கொரோனா தொற்றில் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், அவர் விரைந்து நலம்பெற வாழ்த்தினார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். இந்நிலையில், இன்று ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு கொரோனா உறுதியாகியுள்ளது. அவரும் விரைந்து நலம்பெற வாழ்த்தியுள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

While Edappadi Palaniswami is claiming that the post of co-ordinator has expired, Chief Minister Stalin has referred to O.Panneerselvam as a 'co-ordinator'.