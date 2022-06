முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு காத்திருந்த இன்ப அதிர்ச்சி.. நேரா அங்க போய்.. குட்டி ‘கலைஞர்’களுடன் போஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழகத்தின் தனிப் பெரும் தலைவரான கருணாநிதியின் 99-வது பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு, சென்னை ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்ட வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அவரது சிலைக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

கருணாநிதியின் பிறந்தநாள் விழாவையொட்டி, கருணாநிதி போலவே வேடமணிந்த சிறுவர்கள் பலர் ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்ட வளாகத்தில் குழுமி நின்றனர்.

கருணாநிதியைப் போல வேடமணிந்த சிறுவர்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின், உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்.எல்.ஏ உள்ளிட்டோர் மகிழ்ச்சியாக புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர்.

99வது பிறந்தநாள்.. கருணாநிதி சிலைக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் மலர்தூவி மரியாதை.. அறிவாலயத்தில் கோலாகலம்

English summary

On Karunanidhi's 99th birthday celebration, Chief Minister Stalin paid homage to Karunanidhi, went to the area where the boys costumed like Karunanidhi were standing, talked to them.