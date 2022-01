ஈரோடு மக்களுக்கு ஹாப்பி நியூஸ்.. 20 ஆண்டுகால கோரிக்கையை நிறைவேற்றிய முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: ஈரோடு மக்களின் 20 ஆண்டு கோரிக்கையான ஈரோடு சிக்கய்ய நாயக்கர் கல்லூரியை அரசுக் கல்லூரியாக மாற்றப்படும் என தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

ஈரோடு மாவட்டத்தின் கல்வி களஞ்சியமாக சிக்கய்ய நாயக்கர் கல்லூரி உள்ளது. இந்தக் கல்லூரியை அரசுக் கல்லூரியாக்க வேண்டும் என மாவட்ட மக்கள் சுமார் இருபது ஆண்டுகளாக தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.

ஈரோடு மாவட்டம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளைச் சேர்ந்த அனைத்து சமுதாய ஆர்வலர்கள் கூட்டு முயற்சியால் 1954ஆம் ஆண்டு ஈரோடு சத்தி சாலையில் உள்ள சூழலில் மகாஜனக்கல்லூரி என்ற பெயரில் இக்கல்லூரி தொடங்கப்பட்டது பின்னர் சிக்கய்ய நாயக்கர் மகாஜனக் கல்லூரி என்றும் , சிக்கய்ய நாயக்கர் கல்லூரி என்றும் பெயர் மாறியது.

27% இடஒதுக்கீடு பற்றி சுப்ரீம் கோர்ட் அளித்த தீர்ப்பு பெரியாருக்கு கிடைத்த காணிக்கை - மு.க ஸ்டாலின்

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has said that the chikkaiah Nayakkar College in Erode, which was demanded by the people of Erode for 20 years, will be converted into a government college.