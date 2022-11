வாயில்லா ஜீவன்கள் மீது முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் காட்டிய அக்கறை! வியந்து போன வனத்துறை அதிகாரிகள்!

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: வன விலங்குகளைப் பாதுகாப்பதில் அரசு ஆழ்ந்த மன உறுதியோடு இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்.

147 பெரிய உயிரியல் பூங்காக்களில் வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா, இந்தியாவிலேயே முதல் இடத்தைப் பிடித்திருப்பது மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் கொள்ள வைப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு உயிரியல் பூங்கா ஆணையத்தின் 21-வது ஆட்சிமன்றக் குழுக் கூட்டத்தில் முதல்வர் ஆற்றிய உரையின் விவரம் வருமாறு;

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Stalin has said that the government is deeply committed to protecting wild animals. He Also Said that the Vandalur Zoo has been ranked first among 147 major zoos in India and is a source of happiness and pride. The Complete Details of the Chief Minister's speech at the 21st Board Committee Meeting of the Tamil Nadu Zoological Park Authority at the Secretariat are here.