சைக்கிள் ஓட்டிப் பாருங்க.. உடம்பு மட்டுமில்லை, மனசும் அப்படியே உற்சாகமடையும்: முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சைக்கிள் ஓட்டுவது, உடல் நலன் காப்பதோடு, மன நலம் பேணவும் உதவுகிறது. இன்றைய காலக்கட்டத்தில், இளம் வயதிலேயே பலருக்கு ஏற்படும் உடல் நலன் சார்ந்த பிரச்னைகளுக்கு, உடற்பயிற்சியே சிறந்த தீர்வு என்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

மனிதர்களின் பயணத்தை துரிதப்படுத்த பல வாகனங்கள் வந்திருந்தாலும் சைக்கிள்களுக்கு இருக்கும் மவுசு என்றும் குறையவில்லை. அதிலும் சைக்கிள் மீது உலக மக்கள் கொண்டுள்ள மோகம் கொரோனா முதல் அலைக்கு பிறகு அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது என்ற தகவலும் கிடைத்துள்ளது.

சிலர் உடல் ஆரோக்கியத்திற்காகவும், சிலர் சுற்றுச்சூழலை காக்கும் நோக்கிலும், சிலர் நிதி சிக்கலை சமாளிப்பதற்காகவும் மிதிவண்டியை மிதித்தபடி நம் ஊர்களின் சாலைகளில் பயணிக்கின்றனர். ஆண்டு தோறும் ஜூன் 3ஆம் உலக சைக்கிள் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

English summary

Cycling helps maintain good physical and mental health. Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has said that exercise is the best solution to the health problems of many people today.