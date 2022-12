’திராவிட மாடல்’ எந்த மதத்திற்கும் எதிரானது அல்ல! நாம் அனைவரும் தமிழரே! முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திராவிட மாடல் அரசு என்பது எந்த மதத்தின் நம்பிக்கைக்கும் எதிரானது அல்ல. மதத்தின் பெயரால் வன்முறையை தூண்டி லாபம் பார்க்க நினைப்பவர்களுக்கு எதிரான அரசு திராவிட மாடல் அரசு என சென்னை கொளத்தூரில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சென்னை கொளத்தூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பெரம்பூர் டான் பாஸ்கோ பள்ளி மைதானத்தில் கிறிஸ்துமஸ் பெருவிழா நடைபெற்றது. இதில் தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.

கொளத்தூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட 2000 நபர்களுக்கு 12 விதமான மளிகை பொருட்கள், புத்தாடைகள், கிறிஸ்மஸ் கேக், ரொக்கமாக ரூ.1000 ஆகியவற்றை வழங்கினார். இதேபோல் பல்வேறு தேவாலயங்களில் பணியாற்றும் போதகர்களுக்கு பரிசுத் தொகை வழங்கினார்.

பொங்கல் பரிசாக ரூ.5,000 +கரும்பு வழங்க வேண்டும்! வாய் வீரம் காட்டுகிறார் முதல்வர்! எடப்பாடி சாடல்!

English summary

The Dravidian model of government is not against the faith of any religion. Speaking at the Christmas function held in Kolathur, Chennai, Chief Minister Stalin mentioned that the government is a Dravidian model government against those who want to incite violence in the name of religion.