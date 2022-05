"ஸ்டெல்லா மேரிஸ் காலேஜையும், 29சி பஸ்ஸையும் மறக்க முடியுமா?”- இளமைக்கால நினைவுகளை அசைபோட்ட ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று சென்னை ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரியின் 75-வது ஆண்டுவிழா நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டு, புதிய கட்டடங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.

பின்னர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு கல்லூரியாக இருந்திருக்கிறது என பழைய சம்பவங்களை நினைவுகூர்ந்து பேசினார்.

மேலும், ஸ்டெல்லா மேரிஸ் சுவற்றில் போஸ்டர் ஒட்டியதாக போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட நான் இன்று போலீஸ் துறைக்கு பொறுப்பேற்று நடத்தி வருகிறேன் என்பது பெருமையாக இருக்கிறது என முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசினார்.

English summary

Chief Minister MK Stalin recalled the old incidents about Stella Maris College being one of the most memorable of his life.