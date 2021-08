யாரோ சொன்னதாக பேசுவதா? செல்லூர் ராஜு மீது மெல்ல கோபப்பட்ட ஸ்டாலின்! மேஜையை தட்டிய திமுக எம்எல்ஏக்கள்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பென்னிகுவிக் வாழ்ந்த இடத்தில் கருணாநிதி நூலகம் அமைய உள்ளதாக தவறான தகவல் பரப்பப்படுவதாக சட்டசபையில் இன்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

அதிமுக எம்எல்ஏவான முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு இது தொடர்பாக எழுப்பிய கேள்விக்கு மெல்ல கோபத்தோடு ஸ்டாலின் பதிலடியாக இதை பதிவு செய்ததை கவனிக்க முடிந்தது.

சட்டசபையில் நடந்த கார சார விவாதம் தொடர்பான விவரம் இதுதான்:

English summary

No plan to demolish the memorial of Colonel John Pennycuick in Madurai to construct Karunanidhi memorial library there, says CM MK Stalin in Assembly.