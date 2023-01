சர்ச்சை எழாத வண்ணம் சேது சமுத்திர திட்ட தீர்மானத்திலேயே குறியாக இருந்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டசபையில் எந்தவித சர்ச்சைகளும் பிரச்சினைகளும் எழாத வண்ணம் சேது சமுத்திர திட்ட தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதிலேயே முதல்வர் ஸ்டாலின் குறியாக இருந்தார்.

2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் சட்டசபை கூட்டத் தொடர் கடந்த ஜனவரி 9 ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்த கூட்டத் தொடரில் இன்றைய தினம் உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்கு துறையின் அமைச்சர்கள் பதிலளித்து வருகிறார்கள்.

இந்த நிலையில் பாதியில் நிறுத்தப்பட்ட சேது சமுத்திர திட்டத்தை நிறைவேற்ற மத்திய அரசை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு சட்டசபையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தீர்மானம் கொண்டு வந்தார். தீர்மானத்தை முன்மொழிந்து அவர் பேசினார்.

English summary

CM Stalin focused only on Setu Samudra Project resolution and says that it should be passed with all MLA's consent. THere should be no controversy by recalling history.