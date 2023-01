ஆளுநர் ஒகே சொன்ன பிறகு தான் உரையை அச்சிட்டோம்! சட்டசபையில் உடைத்து பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தால் வரைவு உரையானது ஏற்கெனவே ஆளுநருக்கு அனுப்பப்பட்டு, அவரால் ஏற்பளிக்கப்பட்ட பிறகு தான் அது அச்சிடப்பட்டதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

அப்போதெல்லாம் எந்த ஆட்சேபனையும் தெரிவிக்காமல் விட்டுவிட்டு இப்போது சில பகுதிகளை அவர் படிக்காமல் விட்டிருப்பதை இவ்வாறு சுட்டிக்காட்டினார்.

இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சட்டசபையில் ஆற்றிய உரையின் விவரம் வருமாறு;

Chief Minister Stalin said that the draft text had already been sent to the Governor by the Tamil Nadu government and it was printed only after it was approved by him.